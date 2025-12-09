Sucre celebra la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Virgen de Guadalupe

La Fiesta de la Virgen de Guadalupe, patrona de la ciudad de Sucre, ya forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial reconocido por la Unesco. La decisión, adoptada durante la vigésima sesión de ese foro en Nueva Delhi, destacó el valor de esta práctica como motor de cohesión social. La ministra de Turismo, Cultura y Gastronomía, Cinthya Yáñez, afirmó que la declaratoria permitirá reconocer internacionalmente este patrimonio vivo, consolidar medidas de salvaguardia y proyectar a Bolivia como una nación que protege y valora su patrimonio.
“Felices porque es importante para Bolivia y para la ciudad de Sucre, también para el turismo religioso. Esperamos que esta inscripción en el patrimonio histórico sea no solo un tema religioso sino un tema para atraer turistas y visitas a la ciudad de Sucre”, precisó.
