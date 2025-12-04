Sudán.- Al menos nueve muertos, incluidos cuatro niños, en ataque de las RSF contra una guardería y un hospital en Sudán

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) –

Al menos nueve personas, incluidos cuatro niños y dos mujeres, han fallecido este jueves y otras siete han resultado heridas en un ataque con drones achacado a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra una guardería y un hospital en el estado de Kordofán Sur, en el marco de la guerra con el Ejército de Sudán, que ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial.

La Red de Médicos de Sudán, que ha informado del balance, ha denunciado que se trata de «una grave violación del Derecho Internacional Humanitario y continúa los ataques contra civiles e infraestructuras vitales», según reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Asimismo, ha condenado «enérgicamente este ataque deliberado con drones contra la ciudad de Kalogi, subrayando que los ataques a zonas densamente pobladas empeoran el sufrimiento de los ciudadanos y aumentan la carga sobre el personal médico y el sector de la salud, que ya enfrenta grandes desafíos en medio del conflicto en curso».

Por último, ha considerado a los miembros de las RSF «plenamente responsables del incidente» y ha pedido a Naciones Unidas y a las organizaciones humanitarias y de Derechos Humanos que adopten medidas prácticas para frenar los ataques contra civiles, apoyar los esfuerzos humanitarios y de socorro en la región y presionar(les) para que cesen sus ataques contra instalaciones civiles, escuelas y mercados».

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.