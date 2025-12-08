Suecia cierra su embajada en Bolivia y redirige cooperación para priorizar apoyo a Ucrania

Suecia anunció que retirará su cooperación para el desarrollo y cerrará su embajada en Bolivia hasta finales del próximo año, aunque mantendrá las relaciones bilaterales. La embajadora Johanna Teague explicó a Radio Fides que esta decisión responde a una “decisión geopolítica” para redirigir los recursos hacia el apoyo a Ucrania. En el último año, Suecia otorgó aproximadamente $us 8 millones de dólares a nuestro país en cooperación para el desarrollo.
Además, la colaboración se suspenderá también en otros países como Mozambique, Tanzania, Liberia y Zimbabue, con el cierre de embajadas en dos de ellos.
“Es parte de una decisión geopolítica de (poner) mayores prioridades alrededor de Suecia, donde se está aumentando el apoyo a Ucrania”, afirmó.
