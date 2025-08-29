Caso quema TED Potosí: Audiencia de Pumari se reinstalará a las 15:00

El Tribunal Primero de Sentencia de Potosí suspendió la audiencia para las 15:00 de hoy a fin de revisar las medidas cautelares del excívico Marco Pumari, acusado por la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) en 2019. La cancelación de la sesión se debió a la ausencia de dos jueces naturales asignados al caso, uno por baja médica y otro por el fallecimiento de su padre. La defensa de Pumari había solicitado la modificación de su detención preventiva, argumentando que ya no existen los riesgos procesales que motivaron su encarcelamiento. La audiencia será reprogramada para una nueva fecha.

