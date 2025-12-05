Suspenden nuevamente la audiencia del alcalde Fernandez por el caso Mutualista

La audiencia del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, prevista para este viernes a las 10 de la mañana, fue suspendida debido a que la juez del caso se encontraba en comisión. La autoridad señaló que esta es la segunda vez que asiste a su audiencia sin que se lleve adelante y reiteró que continuará defendiendo el mercado Mutualista.

“Esperemos que mañana se haga justicia con Santa Cruz porque este predio Mutualista es patrimonio de los cruceños y lo vamos a defender porque así corresponde”, afirmó.

/// RA // SANTA CRUZ ///