Suspenden prueba de ADN al presidente Arce en caso de abandono a mujer embarazada

Para este viernes a las 10:00 estaba prevista la toma de muestras de ADN al presidente del Estado, Luis Alberto Arce Catacora, a B.L.F. y al menor presunto hijo de ambos, como parte de la investigación por la denuncia de abandono de mujer embarazada. Sin embargo, el procedimiento fue suspendido luego de que el abogado de la denunciante solicitara la presencia de consultores técnicos propuestos por ambas partes y se garantice la cadena de custodia y asi evitar futuros cuestionamientos.

“Estamos observando que el Ministerio Público está transgrediendo lo que viene siendo el Código de las Familias”, afirmó el abogado Patricio Vargas.

/// CM // COCHABAMBA ///