Tahuichi ratifica que los vocales del TSE dejarán sus cargos el 19 de diciembre y responsabiliza al Legislativo por posible vacío

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, ratificó que el 19 de diciembre las autoridades electorales dejarán sus cargos al cumplir seis años de mandato. La autoridad señaló a Radio Fides que será responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) si para esa fecha no se designan nuevas autoridades en este órgano.

Asimismo, recordó que el 20 de diciembre culmina el mandato de los vocales electorales departamentales. “El 19 de diciembre los vocales nos vamos a nuestras casas, calladitos y agradecidos de haber tenido la oportunidad de ejercer este servicio en la función pública. No podemos estar después del 19 de diciembre”, manifestó.

/// APC // LA PAZ ///