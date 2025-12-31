Close Menu
    Tarifas del transporte interdepartamental no deben incrementar antes del 2 de enero

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    (Archivo) Fila de flotas en busca de diésel en Santa Cruz
    En los últimos 10 días la ATT recibió más de 100 denuncias, de las cuales 90 fueron sujetas a sanciones.

    El director sectorial de Transportes de la ATT, Mauricio Navarro, confirmó este miércoles a Radio Fides que el aumento del 40% en los pasajes interdepartamentales entrará en vigencia desde el 2 de enero hasta el 2 de julio. La autoridad aclaró que, por el momento, los costos de los boletos no deberían experimentar modificaciones.

    “Cualquier cobro excedente que haya existido lo estamos sancionado hasta el 2 de enero y desde el 2 seguramente estarán las pizarras con el nuevo tarifario (…) mientras se mantienen las tarifas pasadas”, afirmó.

    /// RCL // LA PAZ ///

