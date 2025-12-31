Tarifas del transporte interdepartamental no deben incrementar antes del 2 de enero

En los últimos 10 días la ATT recibió más de 100 denuncias, de las cuales 90 fueron sujetas a sanciones.

El director sectorial de Transportes de la ATT, Mauricio Navarro, confirmó este miércoles a Radio Fides que el aumento del 40% en los pasajes interdepartamentales entrará en vigencia desde el 2 de enero hasta el 2 de julio. La autoridad aclaró que, por el momento, los costos de los boletos no deberían experimentar modificaciones.

“Cualquier cobro excedente que haya existido lo estamos sancionado hasta el 2 de enero y desde el 2 seguramente estarán las pizarras con el nuevo tarifario (…) mientras se mantienen las tarifas pasadas”, afirmó.

/// RCL // LA PAZ ///