Tarija: cívicos sospechan presencia de inteligencia venezolana en Bolivia

El vuelo de un avión Hércules en Tarija generó preocupación entre cívicos del departamento, quienes alertaron sobre la presunta llegada de ciudadanos venezolanos a pocos días de las elecciones presidenciales. El vocero de los expresidentes cívicos, Adrián Ávila, dijo que existen denuncias de distintas personalidades del país sobre el ingreso de extranjeros con fines antidemocráticos. “La estrategia es bajar a todos los candidatos de oposición para que ninguno suba mucho con la intención de que el masismo llegue a una segunda vuelta”, afirmó.

/// DLR // TARIJA ///