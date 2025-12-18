Tarija inicia paro indefinido desde las 00:00 horas de mañana si no se abroga el DS 5503

El transporte sindicalizado 15 de Abril de la ciudad de Tarija determinó ingresar en un paro indefinido a partir de las 00:00 horas del viernes, ante la falta de respuesta del presidente Rodrigo Paz a la demanda de abrogación del Decreto Supremo 5503. Gabriel Pérez, ejecutivo de la Federación Sindical 15 de abril, advirtió que la medida se mantendrá hasta que el Gobierno atienda su pedido.

“El pueblo es el que va a sufrir. Damos 24 horas para la abrogación de este decreto, si no habrá un paro total con bloqueos, siendo la única forma de hacernos escuchar”, afirmó Pérez.

// DLR /// TARIJA ///