TCP anuncia el cese de funciones de los magistrados autoprorrogados, tienen diez días hábiles para dejar sus cargos

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anunció este martes el fin de las funciones de los cinco magistrados autoprorrogados. En un comunicado, la institución afirmó que su permanencia se dio en “cumplimiento de la Constitución” y permitió revertir el fallo que habilitaba la reelección indefinida, además de garantizar la realización de las elecciones nacionales de 2025 “pese a presiones políticas”.

A través del Auto Constitucional 0087/2025-O, el TCP dispuso el cese de funciones de los magistrados prorrogados en un plazo de diez días hábiles y ratificó la validez de todos los actos realizados durante ese periodo. “Cumplimos nuestro rol ante la historia, jamás entregamos el poder constitucional al sistema político y garantizamos el proceso democrático”, señala parte del pronunciamiento.

Auto Constitucional Plurinacional 0087/2025-O que dispone: