TCP anuncia el cese de funciones de los magistrados autoprorrogados, tienen diez días hábiles para dejar sus cargos

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anunció este martes el fin de las funciones de los cinco magistrados autoprorrogados. En un comunicado, la institución afirmó que su permanencia se dio en “cumplimiento de la Constitución” y permitió revertir el fallo que habilitaba la reelección indefinida, además de garantizar la realización de las elecciones nacionales de 2025 “pese a presiones políticas”.
A través del Auto Constitucional 0087/2025-O, el TCP dispuso el cese de funciones de los magistrados prorrogados en un plazo de diez días hábiles y ratificó la validez de todos los actos realizados durante ese periodo. “Cumplimos nuestro rol ante la historia, jamás entregamos el poder constitucional al sistema político y garantizamos el proceso democrático”, señala parte del pronunciamiento.
Auto Constitucional Plurinacional 0087/2025-O que dispone:
- La finalización de la prórroga de las máximas autoridades, que por disposición del punto Cuarto de la DCP 0049/2023, continuaron con sus funciones después del cumplimiento de su mandato de seis años; concretamente, de los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo; y, Karem Lorena Gallardo Sejas; y, de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia: Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Eguez Añez;
- El cese de sus funciones, a ejecutarse dentro del plazo de diez días hábiles a partir de la notificación con el presente fallo, a las máximas autoridades de los Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial y Órgano Electoral; tiempo necesario para el despacho de causas pendientes de resolución, cuya fecha de vencimiento se cumpla hasta dicho plazo.
- Se dispone, mantener firmes y vigentes, todos los actos ejecutados por los Magistrados prorrogados durante el ejercicio extendido de sus funciones, en aplicación de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
