TED Chuquisaca dispuesto a someterse a auditoría tras denuncia de Beckhauser

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, Mauricio Del Río, respondió a las denuncias del activista político Peter Beckhauser sobre presuntas irregularidades en actas electorales de la primera vuelta. Aseguró que el proceso del 17 de agosto fue transparente y afirmó que el balotaje del 19 de octubre también se desarrollará con garantías, en ese sentido indica que no se cierra a posibles auditorias.

“Las puertas están abiertas y la información está disponible para cualquier persona que la necesite. No vamos a permitir este tipo de declaraciones que atenten contra la democracia de nuestro departamento y de toda Bolivia”, declaró Del Río.

/// EUC // CHUQUISACA ///