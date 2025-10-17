TED Chuquisaca recibe misiones internacionales para observar la segunda vuelta electoral

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca recibió este viernes a dos misiones de observadores internacionales que participarán en la segunda vuelta electoral de este domingo. El presidente del TED, Mauricio Del Río, informó que estarán presentes siete delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) y una cantidad similar de la Unión Europea (UE).

“Van a desplazarse al área dispersa de nuestro departamento. Vamos a tener la visita de la OEA también, quienes mañana están arribando”, indicó.

/// EUC // CHUQUISACA ///