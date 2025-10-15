TED Chuquisaca tiene combustible y garantiza envío de material electoral

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, Mauricio del Río, descartó este miércoles que exista riesgo de demoras en el envío de maletas electorales debido a la escasez de combustible. Afirmó que los vehículos destinados a esta labor ya están abastecidos, por lo que la distribución del material iniciará mañana sin contratiempos.

“Estamos llenando tanques, bidones, para poder cumplir con esta tarea importante, en el entendido de que la democracia es primero (…) son 1.815 maletas electorales que ya están bajo custodia”, afirmó Del Río.

/// EUC // CHUQUISACA ///