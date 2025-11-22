TED de Tarija informa que el TSE restituyó la personería jurídica del MIR tras acción popular presentada en el Beni

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, Óscar Gutiérrez, informó que en las últimas horas conocieron sobre una acción popular presentada por Rubén Aponte y Reynaldo Reinaga ante la justicia del Beni. En dicha acción se argumenta que, durante la cancelación de la personería jurídica del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), se incurrió en un vicio de nulidad porque no se notificó a todas las partes, lo que motivó que la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitiera una resolución de restitución.

“Se ha ordenado que se regularice y subsane, y de acuerdo con el cumplimiento de resoluciones constitucionales, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral ya emitió la resolución de restitución de la personería jurídica, pero ahora el MIR debe regularizar y subsanar varias situaciones”, explicó.

/// DLR // TARIJA ///