TED Oruro otorga personería jurídica a Fuerza Oruro, agrupación de exafines del MAS

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro entregó este viernes la personería jurídica a Fuerza Oruro (FOR), agrupación conformada en parte por exafines del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes ahora buscan ser considerados como una nueva alternativa rumbo a las elecciones subnacionales de 2026.

“Durante varias elecciones hemos sido escalera política y creo que ahora se acaba. Esta personería jurídica que recibimos hoy es para todo Oruro (…) para el pueblo de Oruro”, aseveró.

/// MY // ORURO ///