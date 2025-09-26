Close Menu
    TED Oruro otorga personería jurídica a Fuerza Oruro, agrupación de exafines del MAS

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Fuerza Oruro (FOR), nueva agrupación ciudadana
    El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro entregó este viernes la personería jurídica a Fuerza Oruro (FOR), agrupación conformada en parte por exafines del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes ahora buscan ser considerados como una nueva alternativa rumbo a las elecciones subnacionales de 2026.

    “Durante varias elecciones hemos sido escalera política y creo que ahora se acaba. Esta personería jurídica que recibimos hoy es para todo Oruro (…) para el pueblo de Oruro”, aseveró.

    /// MY // ORURO ///

