TED Pando registra nueve agrupaciones ciudadanas habilitadas para elecciones departamentales y municipales

Levis Salas, presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) Pando, informó este viernes que la región cuenta con nueve agrupaciones ciudadanas habilitadas para participar en los comicios, cuatro de ellas en elecciones departamentales y cinco en municipales. La autoridad explicó que esto se prepara con miras a las elecciones subnacionales de 2026.

“Estamos a la espera del lanzamiento del calendario electoral, que rige las actividades dentro de un proceso electoral. En el departamento de Pando tenemos nueve agrupaciones ciudadanas”, dijo Salas a Fides Cobija.

/// JCP // PANDO ///