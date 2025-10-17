TED Potosí entrega material electoral sin contratiempos y recibirá a más de 300 observadores para el balotaje

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí, Rocío Mamani, informó que están en la etapa final de la planificación logística para asegurar el desarrollo del balotaje en las zonas alejadas sin contratiempos por la escasez de combustibles. Además, anunció que la región recibirá a más de 300 observadores nacionales e internacionales para acompañar el proceso.

“Desde las 04:00 hemos empezado a despachar y han salido 47 comisiones llevando alrededor de 848 maletas electorales a los municipios”, precisó Mamani.

/// DQ // POTOSÍ ///