    miércoles, noviembre 12
    TED Santa Cruz confirma ocho agrupaciones departamentales y 44 municipales habilitadas para las subnacionales

    Frontis del TED Santa Cruz
    La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros, informó este miércoles que se entregaron dos nuevas personerías jurídicas a frentes políticos que participarán en las elecciones subnacionales del próximo año. Con estas incorporaciones, suman ocho las agrupaciones con alcance departamental y 44 las de alcance municipal.

    “Tenemos seis solicitudes todavía en trámite, dos de ellas departamentales, una de La Guardia, otra de Montero, y dos de Porongo”, explicó Claros. Añadió que la Sala Plena determinó cancelar cuatro personerías jurídicas correspondientes a los municipios de Roboré, Pailón y una que abarcaba San Ignacio, San Miguel y San Rafael.

