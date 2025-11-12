TED Santa Cruz confirma ocho agrupaciones departamentales y 44 municipales habilitadas para las subnacionales

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros, informó este miércoles que se entregaron dos nuevas personerías jurídicas a frentes políticos que participarán en las elecciones subnacionales del próximo año. Con estas incorporaciones, suman ocho las agrupaciones con alcance departamental y 44 las de alcance municipal.

“Tenemos seis solicitudes todavía en trámite, dos de ellas departamentales, una de La Guardia, otra de Montero, y dos de Porongo”, explicó Claros. Añadió que la Sala Plena determinó cancelar cuatro personerías jurídicas correspondientes a los municipios de Roboré, Pailón y una que abarcaba San Ignacio, San Miguel y San Rafael.

/// ED // SANTA CRUZ ///