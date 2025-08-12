TED Santa Cruz coordina con fuerzas del orden ante posible conflictividad durante comicios en Yapacaní

El municipio cruceño de Yapacaní, fue identificado como punto «de riesgo» durante las elecciones del domingo y ante ello el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz mantiene coordinación con la Policía y el Ejército para garantizar la seguridad del proceso electoral. “Tenemos previsto reunirnos con Inteligencia para tener información sobre la situación en los puntos identificados de riesgo para poder activar planes de contingencia o de rutas alternas en la distribución de material electoral”, explicó la titular de la institución, María Cristina Claros.

/// YM // SANTA CRUZ ///