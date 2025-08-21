Close Menu
    Tensión en Jayaquila por disputa de territorios mineros potosinos: denuncian intentos de avasallamiento

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Enfrentamiento minero en Jayaquila /Foto: Enfoque Total Noticias/
    Los conflictos por territorios mineros persisten en el departamento de Potosí, y en las últimas horas se registraron amagues de enfrentamiento en la comunidad de Jayaquila, donde denuncian que cooperativistas mineros intentan ingresar por la fuerza a zonas de trabajo ya ocupadas. Edwin Lea, representante de los mineros de Suraya, alertó sobre nuevos intentos de avasallamiento. “Hemos trabajado desde 2017 en paz y con tranquilidad, pero hemos sido avasallados, es el segundo avasallamiento que se suscita aquí con la Fedecomin Potosí”, afirmó.

    /// GC // POTOSÍ ///

