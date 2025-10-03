Close Menu
    sábado, octubre 4
    Economía

    Textileros y curtidores de Cochabamba se declaran en quiebra y culpan al Gobierno

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Javier Flores - Representante de los textileros de Cochabamba
    Textileros y curtidores de Cochabamba se declararon en quiebra total debido al alto costo de los insumos, el aumento de los gastos operativos y la escasez de dólares. Javier Flores, representante del sector, afirmó que la situación también afecta a zapateros, artesanos, y pequeños productores de muebles y colchones. Según dijo, la crisis ha paralizado a muchas unidades productivas.

    “Queremos hacer conocer al país cómo nos está dejando este gobierno a su salida. El señor Arce Catacora y todo el partido del MAS nos están dejando en quiebra. Nosotros damos a conocer esto para que el próximo gobierno tenga los ojos puestos en el sector”, declaró Flores.

    /// CM // COCHABAMBA ///

