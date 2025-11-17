Tigo amplia su cobertura y lleva internet móvil a Corani en Cochabamba

La nueva cobertura con acceso a tecnología LTE y conectividad vía fibra óptica, permitirá mejorar la experiencia digital y potenciar el desarrollo educativo, económico y turístico de la región.

Corani, uno de los destinos naturales más emblemáticos de Cochabamba, da un salto hacia la era digital. Tigo Bolivia acaba de encender su red móvil en esta zona, llevando conectividad a los hogares, negocios y visitantes que llegan hasta su laguna artificial y su histórica central hidroeléctrica. La iniciativa forma parte del plan de expansión de la compañía para fortalecer la infraestructura tecnológica del país.

Ubicada a unos 80 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, Corani es reconocida por su laguna artificial y su histórica central hidroeléctrica, la más antigua del país. Hoy, este lugar también se suma al mapa de conectividad de Tigo, gracias a la ampliación de su red con tecnología LTE y conectividad vía fibra óptica, que permitirá mejorar la experiencia digital de los usuarios.

“Con esta expansión seguimos avanzando en nuestro propósito de conectar cada vez a más bolivianos, reduciendo las brechas digitales y generando oportunidades de desarrollo para las comunidades locales”, destacó María Laura Mendoza, gerente de Comunicación Institucional y ESG de Tigo.

La llegada de la red móvil a Corani tendrá un impacto social y económico significativo, al facilitar el acceso a herramientas de educación, salud y comunicación en línea. Además, los negocios de la zona —como cabañas, restaurantes y servicios turísticos— podrán fortalecer su gestión, promocionar sus servicios y atender mejor a los visitantes. Los turistas, por su parte, disfrutarán de una mejor experiencia al contar con conexión en tiempo real durante su visita a la laguna de Corani.

Esta iniciativa forma parte del plan de Tigo para potenciar la infraestructura digital en Cochabamba, departamento donde la compañía continúa invirtiendo en ampliaciones de red y mejoras tecnológicas. “Seguiremos apostando por el crecimiento de Cochabamba, trabajando para ofrecer la mejor experiencia a nuestros usuarios y acompañar el progreso de la región”, agregó, además, Mendoza.

Con proyectos como el de Corani, Tigo reafirma su compromiso con la inclusión digital y la transformación tecnológica de Bolivia, impulsando el acceso equitativo a servicios de conectividad que promueven el bienestar y el desarrollo sostenible de las comunidades.