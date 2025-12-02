Tigo reunió a más de mil colaboradores en sus Olimpiadas 2025

La compañía cerró con éxito su evento deportivo más grande, promoviendo integración, salud y sentido de pertenencia en todo el país.

Con una masiva participación en siete ciudades del país y un fuerte espíritu de unidad, Tigo Bolivia cerró con éxito las Olimpiadas Tigo 2025, el evento deportivo interno más grande organizado por la compañía en los últimos años. Más de 1.000 colaboradores se pusieron la camiseta para competir, convivir y fortalecer lo que la compañía de telecomunicaciones denomina su “Sangre Tigo”; que resalta como ADN corporativo la agilidad, el enfoque, la colaboración, la integridad y el talento.

Realizadas entre el 24 de octubre y el 30 de noviembre, las Olimpiadas alcanzaron a colaboradores de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Sucre, Oruro y Potosí, quienes participaron en equipos interáreas y compitieron en cinco disciplinas: fútbol damas, fútbol varones, pádel mixto, wally mixto y la carrera pedestre 5K.

“Una celebración del trabajo en equipo y del bienestar integral”

El objetivo central de las Olimpiadas fue reforzar el bienestar integral de los colaboradores y fortalecer la cultura interna. “Este gran despliegue deportivo es una apuesta por el bienestar, la unión y la energía competitiva que nos impulsa a dar siempre lo mejor. El deporte nos recuerda la importancia de mantenernos enfocados, ser ágiles y colaborar para alcanzar objetivos comunes”, señaló Maria Laura Mendoza, gerente de Comunicación Institucional y ESG de Tigo Bolivia.

La actividad fue coordinada por el equipo de Recursos Humanos de Tigo, si bien en años anteriores se llevaron a cabo torneos y dinámicas puntuales —como fútbol en 2016— la edición 2025 se consolidó como el evento más amplio y estructurado.

Equipos, competencias y premiaciones

Cada ciudad conformó sus propios equipos y desarrolló sus campeonatos locales, que culminaron con finales y actos de premiación con trofeos y medallas para los ganadores. En el eje troncal, además, se organizó una fiesta deportiva especial durante la carrera 5K, reuniendo a equipos, familias y colaboradores de diversas áreas.

Para Tigo, las Olimpiadas fueron más que un torneo. “Cuando trabajamos juntos como un solo Tigo, logramos resultados extraordinarios. El mensaje que la compañía busca dejar en sus colaboradores es que los valores vividos en la cancha como agilidad, enfoque, apoyo mutuo y sana competencia son los mismos que fortalecen el desempeño profesional y la cultura interna, apuntó Mendoza.

Por el éxito alcanzado y la respuesta positiva de los colaboradores, Tigo prevé convertir las Olimpiadas en una actividad anual, consolidándolas como un espacio permanente de integración, bienestar y construcción de su cultura corporativa.