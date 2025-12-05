Tiroteo entre jukus y cooperativistas deja un muerto y un herido en Porco

Un enfrentamiento con armas de fuego entre “jukus” y cooperativistas se registró ayer en el municipio de Porco, en el departamento de Potosí. Según el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel José Milán, el hecho ocurrió cuando ladrones de minerales ingresaron a los predios de la cooperativa Yanamacha para robar. Como resultado del tiroteo, una persona quedó herida y un joven de 24 años perdió la vida.

“Sucedió en la mina Yanamacha a horas 00:00 de la madrugada. De acuerdo con la víctima, se habría producido un intercambio de fuego entre los propietarios, personal de seguridad y estos jukus”, declaró.

/// GC // POTOSÍ ///