Close Menu
    Radio online
    sábado, agosto 16
    Política

    Todo listo para el voto en el exterior; un recinto en Chile registra la mayor cantidad de connacionales habilitados

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Elecciones y redes sociales /Imagen Ilustrativa/
    Elecciones y redes sociales /Imagen Ilustrativa/

    El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, confirmó este viernes que las actividades para garantizar el trabajo en el exterior están concluidas, ya que el 99% de las maletas electorales en los diferentes países ya se encuentran en los recintos habilitados. El 1% restante llegará mañana, un día antes de los comicios. “El 100% de las 1.227 maletas estarán en sus destinos, en sus respectivos recintos electorales este domingo 17 de agosto, en el exterior votarán aproximadamente 370 mil compatriotas en 22 países”, dijo. En Chile se concentra el mayor número de mesas de sufragio, con 38 para 12 mil bolivianos habilitados.

    /// LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply