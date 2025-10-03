Torrico califica de antidemocrática la propuesta de revisar denuncias de fraude en las las elecciones del 17 de agosto

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, calificó este viernes como antidemocrática la solicitud de diputados arcistas y evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) además de disidentes de oposición para conformar una comisión que investigue presuntas irregularidades en las elecciones del pasado 17 de agosto. Señaló que esta medida carece de pruebas y surge cuando el país se encuentra cerca de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 19 de octubre.

“Es una jugada totalmente antidemocrática y de mal gusto para el país. No se puede a estas alturas, ya que estamos a unos días de la segunda vuelta y encaminándonos a una transición democrática”, declaró Torrico.

