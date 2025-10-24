Trabajadores caen en un tanque de combustible en Llallagua, uno fue trasladado a Oruro

En el municipio potosino de Llallagua, tres trabajadores de una empresa contratista de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cayeron ayer al depósito de combustible de un surtidor ubicado en la calle 23 de Marzo mientras realizaban labores de mantenimiento. Personal de salud rescató a los afectados ante la falta de acción policial. Dos de ellos fueron dados de alta, mientras que el tercero fue trasladado a la Caja Petrolera de Salud (CPS) de Oruro debido a la gravedad de su estado y permanece en terapia intensiva.

“El paciente estaba con intoxicación por gasolina, ya que aparentemente ha ingerido gasolina. Como ya había alteración de la conciencia, se ha decidido entubarlo”, explicó una integrante del personal médico.

/// GC // POTOSÍ ///