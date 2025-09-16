Trabajadores camineros de Pando están en paro y denuncian tres meses sin salario

Trabajadores camineros del departamento de Pando iniciaron un paro en protesta por la falta de pago de sus sueldos por parte de la Gobernación. El dirigente del sector, César Silva, informó que sus compañeros enfrentan dificultades económicas debido a la deuda salarial de tres meses ya que entidades bancarias presionan para el cumplimiento de sus obligaciones.

“Nuestras medidas van hasta que el gobernador se regularice con nuestros sueldos. Cuando las comunidades hacen medidas de presión aparece la plata, ¿y por qué no hace lo mismo con nosotros?”, reclamó Silva.

/// JCP // PANDO ///