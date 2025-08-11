Trabajadores de salud de Pando acatan paro de 96 horas

Con una marcha de protesta, este lunes, trabajadores de salud en el departamento de Pando iniciaron un paro de 96 horas en demanda del pago de salarios adeudados. El ejecutivo del sector, Daniel Espinoza, informó que durante la semana se llevarán a cabo distintas jornadas de movilización en Cobija, ante la falta de respuesta por parte de las autoridades. “No hemos tenido lamentablemente respuesta de ninguna de las autoridades y es por eso que llevamos adelante medidas”, declaró.

/// JCP // PANDO ///