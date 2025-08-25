Trabajadores de salud en Cobija marchan frente a la Asamblea y mantienen paro indefinido por bono de vacunación

Trabajadores en salud en la ciudad de Cobija mantienen el paro indefinido exigiendo el pago del bono de vacunación. Este lunes realizaron una marcha que atravesó la avenida 9 de Febrero hasta llegar a la Asamblea Departamental de Pando donde se plantó un mitin donde expresaron su molestia por la falta de atención a su demanda. “No tenemos miedo, decirles a nuestras autoridades incompetentes que se pongan las pilas, estamos aquí nosotros luchando por lo que nos pertenece, lo que ya está plasmado en un POA”, manifestaron durante la protesta.

//// JCP // PANDO ///