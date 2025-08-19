Trabajadores en salud de los departamentos del oriente protestan por falta de pago del bono de vacunación

Trabajadores de salud del departamento de Beni marcharon este martes para exigir a la Gobernación el pago del bono de vacunación, una deuda que asciende a aproximadamente Bs 7 millones. Según denunciaron, los recursos debieron ser cancelados en junio, pero hasta la fecha no recibieron respuesta por parte de las autoridades.

Situaciones similares se viven en Pando y Santa Cruz. En el primer caso, los trabajadores instalaron un punto de bloqueo en la carretera Cobija – Porvenir para exigir el mismo pago. Mientras tanto, en Santa Cruz, el sector retomó sus protestas este martes con la misma demanda.

Reporte desde Pando:

Reporte desde Santa Cruz:

