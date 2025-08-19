Close Menu
    Trabajadores en salud de los departamentos del oriente protestan por falta de pago del bono de vacunación

    Medidas de protesta de trabajadores en salud del Beni
    Trabajadores de salud del departamento de Beni marcharon este martes para exigir a la Gobernación el pago del bono de vacunación, una deuda que asciende a aproximadamente Bs 7 millones. Según denunciaron, los recursos debieron ser cancelados en junio, pero hasta la fecha no recibieron respuesta por parte de las autoridades.

    Situaciones similares se viven en Pando y Santa Cruz. En el primer caso, los trabajadores instalaron un punto de bloqueo en la carretera Cobija – Porvenir para exigir el mismo pago. Mientras tanto, en Santa Cruz, el sector retomó sus protestas este martes con la misma demanda.

    Reporte desde Pando:

    Reporte desde Santa Cruz:

