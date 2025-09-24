Trabajadores municipales de Cobija protestan por adeudo de salarios durante las celebraciones de Pando

Pando celebró este miércoles su 87 aniversario en medio de protestas en la plaza principal de su ciudad capital Cobija, donde trabajadores municipales protagonizaron una medida de presión en demanda del pago de salarios adeudados desde hace cuatro meses. Los movilizados denunciaron que la situación afecta a cerca de 200 funcionarios.

“A algunos compañeros les han cortado la luz y el agua. Nuestros hijos no han desfilado porque no tenemos con qué comprarles el uniforme. Hay muchos compañeros a los que se les acumulan las deudas”, declaró Roxana Mosquera, dirigente de los trabajadores en conflicto.

/// JCP // PANDO ///