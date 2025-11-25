Trabajadores se declaran en emergencia ante posibles medidas que afecten la estabilidad laboral

Desde Oruro, trabajadores asalariados se declararon en estado de emergencia al señalar que, a 15 días de la posesión del nuevo Gobierno, no observan cambios en la economía del país. Expresaron su preocupación ante el temor de que las medidas económicas que se apliquen en esta nueva gestión afecten su estabilidad laboral.

El secretario general del SELA, Zenón Aguilar, informó que este martes se desarrollará un ampliado nacional minero en la mina Bolívar, donde se elaborará un pliego petitorio que será presentado a la Central Obrera Boliviana (COB) en el encuentro del sector previsto para esta semana. “Los trabajadores necesitamos la reactivación económica del país, la estabilidad laboral. (…) Vemos a actores del pasado y a políticos tradicionales que están manejando el país en distintas épocas”, manifestó.

/// JSM // ORURO ///