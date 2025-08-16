Tránsito de El Alto desplegará 143 efectivos durante las elecciones

La Dirección de Tránsito de El Alto anunció que desplegará 143 efectivos durante las elecciones generales para garantizar el cumplimiento del auto de buen gobierno. El coronel Miguel Zambrana, director de Tránsito, recordó que desde las 00:00 del domingo hasta las 00:00 del lunes 18 de agosto está prohibida la circulación de vehículos públicos y privados en la ciudad. Para hacer cumplir esta norma, se habilitarán cuatro puntos de retención vehicular, y los conductores que infrinjan la disposición deberán pagar una multa de Bs. 500. Las autoridades enfatizan que estas medidas buscan garantizar la seguridad y el orden durante la jornada electoral.

/// RCL // LA PAZ ///