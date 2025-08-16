La 7ma División militar de Cochabamba despliega más de 900 efectivos para custodiar maletas electorales y atender incidentes

La Séptima División del Ejército en Cochabamba ha dispuesto a 950 efectivos militares para custodiar y acompañar la distribución de las maletas electorales, además de actuar ante cualquier inconveniente que pudiera surgir durante la jornada electoral en el departamento. El coronel Marco Antonio Guarachi, comandante de la unidad, informó que el personal recibió la capacitación necesaria para responder adecuadamente en caso de incidentes. “Están yendo por recinto electoral un instructor y cuatro soldados, aunque no es un número exacto sino de acuerdo a la situación”, afirmó.

/// MF // COCHABAMBA ///