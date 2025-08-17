Tránsito en Potosí retuvo 30 vehículos por infringir auto de buen gobierno

Durante los operativos desplegados por la Policía desde la medianoche de este domingo, la Dirección de Tránsito de Potosí retuvo 30 vehículos a nivel departamental por infringir el auto de buen gobierno establecido por las elecciones presidenciales. En la ciudad de la Villa Imperial se registraron 18 casos, entre ellos tres motocicletas. La autoridad policial explicó que uno de los conductores contaba con un permiso legal emitido por el Tribunal Electoral Departamental (TED) para trasladar personal de la corte y autoridades, pero hacía mal uso de la autorización trabajando como taxi.

/// DQ // POTOSÍ ///