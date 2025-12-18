Transporte cruceño decide incrementar el pasaje a Bs 5 y anuncia paro si no se abroga Decreto Supremo 5503

El representante del transporte federado en Santa Cruz, Bismark Daza, anunció este jueves que el ampliado del sector determinó incrementar el costo del pasaje a Bs 5, para universitarios a Bs 2 y para escolares a Bs 1. La nueva tarifa será aplicada desde mañana, a menos que el gobierno convoque al sector y elimine el Decreto Supremo 5503, que levanta la subvención a los carburantes.

“Nosotros con el presidente fuimos claros, necesitamos que sea gradual y pedimos a los vecinos que nos apoyen en la lucha porque va a ser un paro movilizado solicitando la abrogación”, dijo.

/// ED // SANTA CRUZ ///