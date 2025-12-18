Close Menu
    Transporte cruceño decide incrementar el pasaje a Bs 5 y anuncia paro si no se abroga Decreto Supremo 5503

    Micros en Santa Cruz /imagen de referencia/
    El representante del transporte federado en Santa Cruz, Bismark Daza, anunció este jueves que el ampliado del sector determinó incrementar el costo del pasaje a Bs 5, para universitarios a Bs 2 y para escolares a Bs 1. La nueva tarifa será aplicada desde mañana, a menos que el gobierno convoque al sector y elimine el Decreto Supremo 5503, que levanta la subvención a los carburantes.

    “Nosotros con el presidente fuimos claros, necesitamos que sea gradual y pedimos a los vecinos que nos apoyen en la lucha porque va a ser un paro movilizado solicitando la abrogación”, dijo.

     

    /// ED // SANTA CRUZ ///

