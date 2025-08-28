Close Menu
    Transporte en Potosí cuestiona que aumento de cupos de combustible no cubra la demanda del sector

    Rocio Chavez
    Filas en surtidores de Potosí

    Las largas filas de vehículos en busca de combustible continúan en los surtidores de Potosí, situación que obliga al transporte público a operar solo al 40% de su capacidad. Rolando Martínez, ejecutivo del sindicato de choferes 16 de Noviembre, señaló a Fides Potosí que, aunque se incrementaron los cupos de combustible, estos siguen siendo insuficientes para normalizar el servicio. “No estamos ni al 80%, la preocupación está latente, estamos preocupados por nuestras bases”, afirmó el dirigente.

