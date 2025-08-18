Close Menu
    Transporte federado da plazo al Gobierno hasta mañana para definir la importación directa de combustible

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Diesel y gasolinera /Imagen de referencia/
    Desde Chuquisaca, el secretario de la Confederación de Choferes, Luis Gómez, informó que el sector determinó dar plazo hasta mañana al Gobierno para que responda a su solicitud de permitir la importación directa de combustible por parte de privados, sin intermediarios, con el fin de asegurar el abastecimiento. “Si no es así, el transporte ha hecho conocer su posición y nos vamos a movilizar, vamos a presionar por la importación directa”, advirtió el dirigente.

