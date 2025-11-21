Transporte federado de Chuquisaca pide integrar comisión de la verdad por casos de desvío de combustible

Conocida la decisión del presidente Rodrigo Paz de conformar una comisión de la verdad de los Hidrocarburos, el sector del transporte federado en el departamento de Chuquisaca solicitó este viernes ser considerado en este grupo para indagar los aspectos relacionados con el presunto desvío de combustibles. El representante del sector, Luis Garrón, afirmó que buscarán un encuentro con los representantes de la Confederación de Choferes para oficializar la solicitud.

“Necesitamos respuestas por parte del Gobierno sobre lo que va a pasar a mediano o largo plazo con el tema del combustible, ya que hasta ahora el Gobierno no ha sido claro”, aseguró.

/// EUC // CHUQUISACA ///