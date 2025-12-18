Close Menu
    jueves, diciembre 18
    Sociedad

    Transporte interdepartamental en Beni aumenta el pasaje un 75%; pasajeros sorprendidos por el incremento de Bs 150 a Bs 300

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Terminal de transporte interdepartamental de Beni /Foto: Fides Trinidad/
    Los costos de los pasajes en el departamento del Beni aumentaron considerablemente tras la decisión del gobierno de eliminar la subvención a los carburantes. En algunas rutas, el encarecimiento fue de hasta el 75%. Por ejemplo, la ruta Riberalta – Santa Cruz pasó de costar Bs 120 a Bs 300.

    Fides Trinidad visitó una de las terminales de la capital departamental para conocer las experiencias de los usuarios afectados por el alza de los pasajes. Muchos de ellos expresaron su sorpresa y preocupación por los altos costos que rigen actualmente.

     

    /// ER // BENI ///

