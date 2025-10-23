Close Menu
    jueves, octubre 23
    Transporte Libre anuncia movilizaciones si el nuevo gobierno nacionaliza autos indocumentados

    Autos indocumentados / Autos chutos/ Imagen de referencia /Foto: El Deber/
    El ejecutivo del Transporte Libre de Potosí, Víctor Sánchez, expresó este jueves su preocupación por la posible aprobación de la nacionalización de autos indocumentados, propuesta en campaña por el presidente electo Rodrigo Paz. Sánchez explicó que la legalización de estos vehículos aumentaría el congestionamiento en las ciudades y agravaría la escasez de combustibles.

    “Al nacionalizar, se va a paralizar la ciudad; ahora mismo, en horas pico, no hay caso de circular. Se tiene que hacer un análisis para no tener problemas sociales porque están llegando autos de Chile a nuestro país y departamento”, advirtió.

    /// GC // POTOSÍ ///

