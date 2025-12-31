Close Menu
    Radio online
    miércoles, diciembre 31
    Política

    Transporte libre de Cochabamba determina cierre de carreteras en apoyo a la COB

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA. FOTO: ACTIVOSBOLIVIA
    TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA. FOTO: ACTIVOSBOLIVIA

    El transporte libre de Cochabamba, a través de un ampliado departamental, decidió este miércoles sumarse a las medidas de presión convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB). El ejecutivo del sector, Mario Ramos, informó que la determinación incluye el cierre de carreteras y movilizaciones constantes en respaldo a las demandas planteadas a nivel nacional.

    “El gobierno se pone en una situación radical en donde no busca el diálogo y quiere perpetrar este decreto, sin modificar algunos artículos; más allá de que se levante o no la subvención, el decreto atenta contra la población”, afirmó.

    // JC /// COCHABAMBA ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Comments are closed.