Transporte libre de Cochabamba determina cierre de carreteras en apoyo a la COB

El transporte libre de Cochabamba, a través de un ampliado departamental, decidió este miércoles sumarse a las medidas de presión convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB). El ejecutivo del sector, Mario Ramos, informó que la determinación incluye el cierre de carreteras y movilizaciones constantes en respaldo a las demandas planteadas a nivel nacional.

“El gobierno se pone en una situación radical en donde no busca el diálogo y quiere perpetrar este decreto, sin modificar algunos artículos; más allá de que se levante o no la subvención, el decreto atenta contra la población”, afirmó.

// JC /// COCHABAMBA ///