    Transporte libre de Potosí contempla procesos contra YPFB y la ANH por mala calidad del combustible

    Víctor Sánchez - Representante del transporte libre de Potosí
    El transporte libre en Potosí contempla iniciar procesos legales contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), debido a la mala calidad de los combustibles. Víctor Sánchez, ejecutivo del sector, indicó que varios vehículos tuvieron daños en sus motores y fueron enviados a otros departamentos para su reparación.

    “Se ha detectado combustible de mala calidad y eso está en etapa de investigación. Nosotros no podemos responsabilizar a ningún surtidor, porque los responsables son los de la ANH”, declaró Sánchez.

