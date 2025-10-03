Transporte libre de Potosí contempla procesos contra YPFB y la ANH por mala calidad del combustible

El transporte libre en Potosí contempla iniciar procesos legales contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), debido a la mala calidad de los combustibles. Víctor Sánchez, ejecutivo del sector, indicó que varios vehículos tuvieron daños en sus motores y fueron enviados a otros departamentos para su reparación.
“Se ha detectado combustible de mala calidad y eso está en etapa de investigación. Nosotros no podemos responsabilizar a ningún surtidor, porque los responsables son los de la ANH”, declaró Sánchez.
/// GC // POTOSÍ ///
