    Transporte Libre del Chapare denuncia falta de combustible y declara estado de emergencia

    Imagen referencial de filas en espera de combustible en surtidores de la ciudad de Cochabamba. DICO SOLÍS
    El sector de Transporte Libre de la región del Chapare, en Cochabamba, se declaró hoy en emergencia al denunciar que no recibe la dotación de combustible desde el pasado domingo. Esta situación complica el trabajo de los transportistas, quienes afirman que muchos se ven obligados a recurrir al mercado negro, donde el precio del litro de gasolina y diésel supera los 10 y 15 bolivianos.

    “Esto perjudica la producción y el traslado de usuarios, así como el transporte de productos agrícolas y agropecuarios. Es lamentable. Pedimos a las autoridades que hagan la programación correspondiente para proveer el combustible”, afirmó Jimmy Lobaton, representante del transporte libre del Chapare.

