Transporte Libre denuncia proliferación de autos indocumentados en el trópico y Cono Sur de Cochabamba y rechaza su nacionalización

Mario Ramos, dirigente del Transporte Libre en Cochabamba, denunció este lunes el incremento de vehículos indocumentados en el trópico y el Cono Sur del departamento. Según indicó, en estas regiones se organizan ferias donde se comercializan autos chutos.

“Han saturado los pueblos y la misma economía. Cuando uno conscientemente trabaja, se adeuda y empieza a tributar. Pero estos, inescrupulosamente, llenan las filas de nuestros propios sindicatos”, declaró Ramos. Ante este panorama, el sector anunció que no permitirá la nacionalización de estos vehículos, ya que consideran que perjudican a quienes cumplen con las normas.

