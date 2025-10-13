Transporte Libre pide reunión con autoridades nacionales para solucionar la falta de combustible en Potosí

Víctor Sánchez, ejecutivo de Transporte Libre, informó que se realizó una reunión con diferentes sectores del transporte para exigir un encuentro con las autoridades nacionales el miércoles con el objetivo es pedir soluciones claras ante la falta de combustible que afecta a varias estaciones de servicio en el departamento de Potosí.

“No hay otra forma más que exigir. A través de nuestra Confederación Nacional de Transporte Libre solicitamos una reunión con el ministro de Hidrocarburos y la ANH para definir qué caminos se pueden tomar”, sostuvo Sánchez.

// GC /// POTOSÍ ///