Transporte pesado de Santa Cruz advierte con bloqueos y toma de instituciones por falta de diésel

El transporte pesado de Santa Cruz advirtió este miércoles con sumarse a la toma de instituciones y al cierre de carreteras si el gobierno central no garantiza el abastecimiento de combustibles. “No descartamos cerrar surtidores, cerrar carreteras, no descartamos nada, pero estamos esperando que de una vez el presidente de Yacimientos nos abastezca de diésel, no tenemos diésel”, sostuvo el presidente de la Cámara Departamental de Transporte del Oriente, Luis Añez.

