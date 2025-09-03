Close Menu
    Transporte pesado de Santa Cruz advierte con bloqueos y toma de instituciones por falta de diésel

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Transporte pesado en la frontera con Perú Foto: ECONOMY
    El transporte pesado de Santa Cruz advirtió este miércoles con sumarse a la toma de instituciones y al cierre de carreteras si el gobierno central no garantiza el abastecimiento de combustibles. “No descartamos cerrar surtidores, cerrar carreteras, no descartamos nada, pero estamos esperando que de una vez el presidente de Yacimientos nos abastezca de diésel, no tenemos diésel”, sostuvo el presidente de la Cámara Departamental de Transporte del Oriente, Luis Añez.

