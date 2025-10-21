Transporte pesado denuncia falta de control de la ANH en la venta de combustible en estaciones de servicio

Nelson Valle, ejecutivo del transporte pesado de Potosí, recorrió este martes varias estaciones de servicio y constató que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) no controla adecuadamente los surtidores. Señaló que en las filas para cargar diésel, que está destinado a vehículos pesados, se encuentran personas con vehículos pequeños que no usan ese tipo de combustible y que venden su lugar en la fila hasta en Bs 300.

“Es de lamentar lo que pasa en el país y hoy por hoy la ANH no puede controlar lo que pasa, ya que en la fila de combustible para diésel hacen fila autos pequeños. Había discusiones con los transportistas porque estaban vendiendo la fila hasta en 300 bolivianos”, denunció.

/// GC // POTOSÍ ///